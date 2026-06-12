Куртуа: Идеальный сценарий — завершить карьеру в «Реале»

«Если я продолжу выступать на том же уровне, что и сейчас, с продлением не будет никаких проблем. Но “Реал” — клуб высочайшего уровня, и в какой-то момент им придется подумать о моем сменщике. Что касается меня, то идеальный сценарий — завершить карьеру в “Реале”, — приводит слова Куртуа Madrid Universal.