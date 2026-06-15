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Испанский футболист приговорен к 8,5 годам за изнасилование

Нападающий «Эльче» Рафа Мир приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы за изнасилование. Об этом сообщает Marca.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Валенсия"

28-летний испанец признан виновным по делу о сексуальном насилии и нанесении телесных повреждений. Второй фигурант дела и по совместительству друг Мира получил два года лишения свободы.

Отмечается, что приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован. В дополнение к тюремному наказанию Миру назначен штраф в размере 64 тыс. евро, а также десятилетний запрет на приближение к потерпевшей на расстояние менее 500 метров.

Мир и его друг были задержаны в сентябре 2024 года в Валенсии по подозрению в сексуальном насилии в отношении двух женщин — 21-летней Андреи и 25-летней Карлы. Согласно материалам дела, инцидент произошел на частной вечеринке в доме футболиста после знакомства в ночном клубе.

Мир известен по выступлениям за «Севилью», с которой в 2023 году выиграл Лигу Европы. Кроме того, он выступал за «Валенсию», «Лас-Пальмас», «Уэску», а также за английские клубы «Вулверхэмптон» и «Ноттингем Форест».

Минувший сезон Мир провел на правах аренды в «Эльче», за который провел 29 матчей и забил восемь мячей.

На счету Мира 17 матчей за молодежную сборную Испании, с которой он выиграл молодежное Евро-2019 и завоевал серебряные медали на Олимпиаде 2020 года в Токио.