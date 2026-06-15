Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Испания
0
:
Кабо-Верде
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.30
П2
44.00
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Бельгия
:
Египет
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.10
П2
6.00
Футбол. ЧМ-2026
16.06
Саудовская Аравия
:
Уругвай
Все коэффициенты
П1
9.00
X
4.60
П2
1.45
Футбол. ЧМ-2026
16.06
Иран
:
Новая Зеландия
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.60
П2
5.20
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Кот-д`Ивуар
1
:
Эквадор
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Швеция
5
:
Тунис
1
П1
X
П2

Дом нападающего сборной Италии Кина ограбили на € 300 тыс

На момент ограбления футболист был за пределами страны.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Дом форварда «Фиорентины» и сборной Италии во Флоренции подвергся ограблению. По данным Corriere dello Sport, неизвестные проникли в квартиру в районе Кампо-де-Марте со стороны заднего входа и вынесли ювелирные изделия и часы.

Первоначальный ущерб оценивается примерно в €300 тыс. Сообщается, что злоумышленники действовали организованно и, вероятно, заранее знали, где находятся ценности.

На место прибыли специалисты подразделения научных расследований карабинеров, которые осмотрели помещение и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Следствие рассматривает версию заранее спланированного преступления.

В момент инцидента Кин находился за пределами Италии. После возвращения его вызовут в полицию для уточнения списка похищенного и окончательной оценки ущерба. Ранее в этом же доме проживал бывший защитник «Фиорентины» Никола Миленкович.