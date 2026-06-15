Дом нападающего сборной Италии Кина ограбили на € 300 тыс

Дом форварда «Фиорентины» и сборной Италии во Флоренции подвергся ограблению. По данным Corriere dello Sport, неизвестные проникли в квартиру в районе Кампо-де-Марте со стороны заднего входа и вынесли ювелирные изделия и часы.
Первоначальный ущерб оценивается примерно в €300 тыс. Сообщается, что злоумышленники действовали организованно и, вероятно, заранее знали, где находятся ценности.
На место прибыли специалисты подразделения научных расследований карабинеров, которые осмотрели помещение и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Следствие рассматривает версию заранее спланированного преступления.
В момент инцидента Кин находился за пределами Италии. После возвращения его вызовут в полицию для уточнения списка похищенного и окончательной оценки ущерба. Ранее в этом же доме проживал бывший защитник «Фиорентины» Никола Миленкович.