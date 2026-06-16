«МЛ Витебск» отстранил главного тренера Магомеда Адиева

Также от тренировочного процесса отстранен помощник Адиева Филипп Соколинский. Исполняющим обязанности главного тренера «МЛ Витебск» назначен капитан команды Сергей Баланович.
— Главный тренер «МЛ Витебск» Магомед Адиев, а также его помощник Филипп Соколинский отстранены от тренировок с командой, — говорится в заявлении клуба.
Причины отстранения российского специалиста не уточняются.
Магомед Адиев возглавил действующего чемпиона Беларуси «МЛ Витебск» в апреле. Под его руководством команда провела семь матчей, в которых одержала четыре победы, потерпела два поражения и один раз сыграла вничью.
После 11 туров чемпионата Беларуси «МЛ Витебск» занимает второе место в турнирной таблице с 24 очками, отставая от лидирующего минского «Динамо» на два балла.
Адиев возглавил «МЛ Витебск» после ухода из самарских «Крыльев Советов». Ранее он также руководил «Ахматом», «Чайкой», «Анжи», возглавлял сборную Казахстана и «Шахтер» из Караганды.