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«Интер» интересуется полузащитником «Реала» Камавинга

Как сообщает Mundo Deportivo, «Интер» рассматривает возможность приобретения полузащитника мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга в летнее трансферное окно.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По информации источника, мадридский клуб готов изучить предложения по французскому хавбеку в случае их поступления. По данным СМИ, за Камавинга клуб рассчитывает получить 50 миллионов евро.

В сезоне-2025/2026 Камавинга принял участие в 43 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Француз выступает за «Реал» с 2021 года после перехода из «Ренна». Контракт полузащитника с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

Камавинга не был включен Дидье Дешамом в состав сборной Франции на чемпионат мира 2026 года. В активе полузащитника 29 матчей и 2 забитых мяча за национальную команду.