«Интер» интересуется полузащитником «Реала» Камавинга

В сезоне-2025/2026 Камавинга принял участие в 43 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Француз выступает за «Реал» с 2021 года после перехода из «Ренна». Контракт полузащитника с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.