«Милан» назначил Аморима главным тренером команды

«Есть карьерные цели, которые не отпускают. Работа в “Милане” всегда была для меня одной из них. Я прекрасно понимаю, что значит этот клуб: его история, престиж и невероятные болельщики по всему миру. Я принимаю этот вызов с гордостью и энтузиазмом и понимаю, что означают эти цвета. Не могу дождаться начала работы — хочу каждый день чувствовать эту страсть, которой живет “Милан”.