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«Милан» назначил Аморима главным тренером команды

Специалист заявил, что встать на эту должность всегда было одной из его главных целей в карьере.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Португальский тренер Рубен Аморим возглавил «Милан», об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, 41-летний специалист заключил соглашение с красно-черными до лета 2028 года. В контракте также предусмотрена возможность продления еще на один сезон. На посту главного тренера «Милана» Аморим заменил Массимилиано Аллегри.

До назначения в итальянский клуб португалец оставался без команды после увольнения из «Манчестер Юнайтед» в январе 2026 года. Ранее он работал с «Брагой» и «Спортингом», с которым дважды становился чемпионом Португалии. Во главе «красных дьяволов» Аморим доходил до финала Лиги Европы-2024/25.

После официального объявления Аморим прокомментировал свое назначение:

«Есть карьерные цели, которые не отпускают. Работа в “Милане” всегда была для меня одной из них. Я прекрасно понимаю, что значит этот клуб: его история, престиж и невероятные болельщики по всему миру. Я принимаю этот вызов с гордостью и энтузиазмом и понимаю, что означают эти цвета. Не могу дождаться начала работы — хочу каждый день чувствовать эту страсть, которой живет “Милан”.

По итогам сезона-2025/26 «Милан» набрал 70 очков и занял пятое место в Серии А, поэтому в следующем сезоне не выступит в Лиге чемпионов.