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Егор Пруцев перешел во французский клуб

Российский полузащитник Егор Пруцев стал игроком французского футбольного клуба «Дюнкерк».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

22-летний Егор Пруцев подписал с «Дюнкерком» трехлетний контракт. Об этом клуб объявил в соцсетях. «Дюнкерк» в прошлом сезоне занял 10‑е место во втором по силе дивизионе чемпионата Франции.

В минувшем сезоне Пруцев на правах аренды выступал за белградский ОФК, в составе которого провел 17 матчей в чемпионате Сербии, забил один гол и отдал пять голевых передач. Контракт игрока с «Црвеной Звездой» истек 30 мая 2026 года, поэтому переход во Францию состоялся на правах свободного агента.

Летом 2022 года Пруцев перешел из «Сочи» в «Црвену Звезду» за 900 тысяч евро. В Сербии полузащитник получил местное гражданство, однако закрепиться в основном составе белградцев не сумел. Егор — младший брат полузащитника «Спартака» и сборной России Данила Пруцева.