Егор Пруцев перешел во французский клуб

В минувшем сезоне Пруцев на правах аренды выступал за белградский ОФК, в составе которого провел 17 матчей в чемпионате Сербии, забил один гол и отдал пять голевых передач. Контракт игрока с «Црвеной Звездой» истек 30 мая 2026 года, поэтому переход во Францию состоялся на правах свободного агента.