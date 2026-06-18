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«Ливерпуль» объявил о покупке форварда «Осасуны» Муньоса

Сумма трансфера составит 40 млн евро.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Ливерпуль» официально сообщил о переходе нападающего «Осасуны» Виктора Муньоса.

22-летний испанский футболист, который сейчас находится в расположении национальной сборной на ЧМ-2026, успешно прошел медосмотр на базе в Теннесси, США, после чего подписал с английским клубом долгосрочный контракт. Точный срок соглашения не раскрывается.

18 июня сообщалось, что сумма трансфера Муньоса составит 40 миллионов евро. Половину этой суммы — 20 миллионов — получит мадридский «Реал», воспитанником которого является вингер.

Муньос перебрался из «Реала» в «Осасуну» в июле 2025 года. В сезоне-2025/26 форвард провел 36 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 5 голевых передач. Переход Муньоса стал первым трансфером «Ливерпуля» после назначения Андони Ираолы главным тренером команды.