«Ливерпуль» объявил о покупке форварда «Осасуны» Муньоса

«Ливерпуль» официально сообщил о переходе нападающего «Осасуны» Виктора Муньоса.



22-летний испанский футболист, который сейчас находится в расположении национальной сборной на ЧМ-2026, успешно прошел медосмотр на базе в Теннесси, США, после чего подписал с английским клубом долгосрочный контракт. Точный срок соглашения не раскрывается.



18 июня сообщалось, что сумма трансфера Муньоса составит 40 миллионов евро. Половину этой суммы — 20 миллионов — получит мадридский «Реал», воспитанником которого является вингер.