«Интер» объявил о продлении контракта с главным тренером Киву

Итальянский «Интер» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Кристианом Киву. Об этом сообщает пресс-служба клуба.



Новое соглашение с 45-летним румынским специалистом будет действовать до 2028 года.



Киву возглавил «Интер» летом 2025 года. В первом же сезоне под его руководством команда стала чемпионом Италии и завоевала Кубок страны. Ранее специалист работал главным тренером «Пармы», а также занимался молодежными командами «Интера».



Будучи футболистом, Киву защищал цвета «Интера» с 2007 по 2014 год. В составе миланского клуба он трижды становился чемпионом Италии, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также по одному разу побеждал в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира. Кроме того, в Италии Киву выступал за «Рому», с которой завоевал национальный Кубок.