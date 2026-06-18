Макаров ушёл из «Кайсериспора» из-за задолженности по зарплате

28-летний Макаров провёл за турецкую команду 13 матчей, не отметившись голами или результативными передачами. По итогам сезона «Кайсериспор» покинул турецкую Суперлигу. Ранее в течение своей карьеры футболист защищал цвета московского «Динамо», «Рубина», «Нефтехимика» и второй команды «Оренбурга». Согласно данным Transfermarkt, стоимость игрока на трансферном рынке оценивается в 1,2 млн евро.