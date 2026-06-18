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Макаров ушёл из «Кайсериспора» из-за задолженности по зарплате

Клуб не выплачивал зарплату футболисту три месяца.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Кайсериспор"

Российский полузащитник Денис Макаров досрочно прекратил сотрудничество с турецким «Кайсериспором», сообщает юридическая компания «Алетейя».

По информации источника, клуб на протяжении трёх месяцев не выплачивал футболисту заработную плату. Из-за этого Макаров получил право расторгнуть контракт по уважительной причине.

Также россиянин намерен добиться санкций в отношении «Кайсериспора». Он требует наложить на клуб штраф и запретить ему регистрировать новых игроков в течение двух ближайших трансферных окон.

28-летний Макаров провёл за турецкую команду 13 матчей, не отметившись голами или результативными передачами. По итогам сезона «Кайсериспор» покинул турецкую Суперлигу. Ранее в течение своей карьеры футболист защищал цвета московского «Динамо», «Рубина», «Нефтехимика» и второй команды «Оренбурга». Согласно данным Transfermarkt, стоимость игрока на трансферном рынке оценивается в 1,2 млн евро.