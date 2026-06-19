Умер лучший бомбардир Серии А сезона-1995/96

«Лучший бомбардир Серии А, В и С, он покорил сердца болельщиков и забивал незабываемые голы. Он пример для подражания на поле, пример для подражания во время болезни. В этот момент глубокой скорби клуб выражает искренние соболезнования семье», — говорится в сообщении «Лацио».