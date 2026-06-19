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Умер лучший бомбардир Серии А сезона-1995/96

Бывший нападающий «Лацио» Игор Протти скончался в возрасте 58 лет. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

«Лучший бомбардир Серии А, В и С, он покорил сердца болельщиков и забивал незабываемые голы. Он пример для подражания на поле, пример для подражания во время болезни. В этот момент глубокой скорби клуб выражает искренние соболезнования семье», — говорится в сообщении «Лацио».

В июне 2025 года врачи обнаружили у Протти рак кишечника.

Протти стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне‑1995/96 наряду с Джузеппе Синьори (24 гола). Он продемонстрировал эту результативность в составе «Бари», который по итогам того сезона занял 15‑е место и вылетел в Серию В.

За свою карьеру нападающий играл за «Ливорно», «Лацио», «Бари», «Наполи», «Мессину» и ряд других итальянских клубов. Форвард является обладателем Суперкубка Италии.