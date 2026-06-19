Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
США
:
Австралия
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.50
П2
5.40
Футбол. ЧМ-2026
20.06
Шотландия
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
6.00
X
3.74
П2
1.68
Футбол. ЧМ-2026
20.06
Бразилия
:
Гаити
Все коэффициенты
П1
1.11
X
12.25
П2
28.00
Футбол. ЧМ-2026
20.06
Турция
:
Парагвай
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.45
П2
3.95
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Канада
6
:
Катар
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
1
:
Южная Корея
0
П1
X
П2

Источник: «Реал» может продать Тчуамени клубу АПЛ

Будущее полузащитника Орельена Тчуамени в мадридском «Реале» находится под угрозой после прихода в клуб тренера Жозе Моуринью.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Как сообщает TEAMtalk, «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» заинтересованы в трансфере футболиста, в случае если мадридцы будут готовы продать француза. «Арсенал» и «Челси» также следят за развитием событий, но их интерес менее выраженный.

По информации источника, «Королевский клуб» запросит в районе 100 миллионов евро за переход 26-летнего игрока. В «Реале» считают, что продажа Тчуамени способна профинансировать перестройку команды при Моуринью.

В минувшем сезоне француз принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 70 миллионов евро.