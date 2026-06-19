Источник: «Реал» может продать Тчуамени клубу АПЛ

Как сообщает TEAMtalk, «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» заинтересованы в трансфере футболиста, в случае если мадридцы будут готовы продать француза. «Арсенал» и «Челси» также следят за развитием событий, но их интерес менее выраженный.