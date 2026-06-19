Источник: «Реал» может продать Тчуамени клубу АПЛ

Как сообщает TEAMtalk, «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» заинтересованы в трансфере футболиста, в случае если мадридцы будут готовы продать француза. «Арсенал» и «Челси» также следят за развитием событий, но их интерес менее выраженный.
По информации источника, «Королевский клуб» запросит в районе 100 миллионов евро за переход 26-летнего игрока. В «Реале» считают, что продажа Тчуамени способна профинансировать перестройку команды при Моуринью.
В минувшем сезоне француз принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 70 миллионов евро.