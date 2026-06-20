Команда Слуцкого прервала серию без побед

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, впервые за восемь матчей одержал победу, сообщает по данным источника.
В гостевом матче 1/16 финала Кубка Китая команда Слуцкого обыграла «Шицзячжуан Гунфу» со счетом 2:0.
Первый гол на 12-й минуте забил Луис Асуэ. В концовке встречи преимущество «Шанхай Шэньхуа» увеличил Се Пэнфэй, отличившийся на 88-й минуте.
До этого «Шанхай» не побеждал в семи матчах чемпионата Китая. Последний успех команды Слуцкого датировался 26 апреля, когда она разгромила «Хэнань» со счетом 3:0 в восьмом туре.
После той победы «Шанхай Шэньхуа» потерпел четыре поражения и трижды сыграл вничью. Соперник команды в ⅛ финала Кубка Китая определится позднее.
В следующем матче клуб Слуцкого 28 июня сыграет с «Далянь Инбо» в 16-м туре чемпионата Китая. В прошлом сезоне «Шанхай Шэньхуа» занял второе место в национальном чемпионате и выиграл Суперкубок страны.