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Команда Слуцкого прервала серию без побед

«Шанхай Шэньхуа» обыграл «Шицзячжуан Гунфу» в 1/16 финала Кубка Китая.

Источник: Photo by VCG/VCG via Getty Images

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, впервые за восемь матчей одержал победу, сообщает по данным источника.

В гостевом матче 1/16 финала Кубка Китая команда Слуцкого обыграла «Шицзячжуан Гунфу» со счетом 2:0.

Первый гол на 12-й минуте забил Луис Асуэ. В концовке встречи преимущество «Шанхай Шэньхуа» увеличил Се Пэнфэй, отличившийся на 88-й минуте.

До этого «Шанхай» не побеждал в семи матчах чемпионата Китая. Последний успех команды Слуцкого датировался 26 апреля, когда она разгромила «Хэнань» со счетом 3:0 в восьмом туре.

После той победы «Шанхай Шэньхуа» потерпел четыре поражения и трижды сыграл вничью. Соперник команды в ⅛ финала Кубка Китая определится позднее.

В следующем матче клуб Слуцкого 28 июня сыграет с «Далянь Инбо» в 16-м туре чемпионата Китая. В прошлом сезоне «Шанхай Шэньхуа» занял второе место в национальном чемпионате и выиграл Суперкубок страны.