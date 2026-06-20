14-летний футболист умер после удара мячом в грудь

14-летний футболист Бенхамин Валентин Донофрио умер после удара мячом в грудь и живот во время любительского матча в аргентинском городе Ла-Банда, сообщает Need To Know.
По данным источника, подросток играл во вторник, 16 июня. После сильного удара он упал на газон, через несколько секунд поднялся, но затем снова потерял равновесие и рухнул перед друзьями.
У футболиста начались судороги, после чего на поле вызвали скорую помощь. По дороге в медицинский центр у Донофрио произошла остановка сердца и дыхания. Врачи пытались реанимировать подростка, но спасти его не удалось.
Донофрио выступал за юношескую команду Club Atletico Sarmiento de La Banda. Прокуратура Банды и Роблеса назначила вскрытие, чтобы установить, была ли смерть напрямую связана с ударом или на нее повлияли другие факторы.
В клубе выразили соболезнования близким футболиста и заявили, что он навсегда останется в памяти команды.