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«Реал» опроверг переговоры по трансферу Олисе

Мадридский клуб заявил, что не контактировал с игроком «Баварии» и его представителями.

Источник: Getty Images

Мадридский «Реал» заявил, что не вел переговоров по трансферу французского нападающего «Баварии» Майкла Олисе, сообщает пресс-служба испанского клуба.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что «Реал» планирует направить «Баварии» предложение о покупке футболиста на сумму 150 миллионов евро.

«В связи с сообщениями в различных СМИ о якобы имеющемся у нашего клуба интересе к игроку мюнхенской “Баварии” Майклу Олисе “Реал” заявляет, что не вступал ни в какие контакты — ни прямые, ни косвенные — с упомянутым игроком, его представителями или доверенными лицами. “Реал” также хотел бы подчеркнуть прекрасные отношения, связывающие его с мюнхенской “Баварией”, и выражает сожаление по поводу распространения домыслов, не соответствующих действительности», — говорится в заявлении клуба.

В «Реале» добавили, что отношения с «Баварией» строятся на доверии и взаимном уважении. Мадридский клуб подчеркнул, что возможный интерес к игроку другой команды должен сначала обсуждаться напрямую между клубами.

Олисе 24 года. Он выступает за «Баварию» с лета 2024 года после перехода из «Кристал Пэлас». В минувшем сезоне форвард провел 52 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 31 результативную передачу.

Олисе принимает участие в чемпионате мира в составе сборной Франции. В матче против Сенегала (3:1) нападающий сделал две голевые передачи.