«Реал» опроверг переговоры по трансферу Олисе

«В связи с сообщениями в различных СМИ о якобы имеющемся у нашего клуба интересе к игроку мюнхенской “Баварии” Майклу Олисе “Реал” заявляет, что не вступал ни в какие контакты — ни прямые, ни косвенные — с упомянутым игроком, его представителями или доверенными лицами. “Реал” также хотел бы подчеркнуть прекрасные отношения, связывающие его с мюнхенской “Баварией”, и выражает сожаление по поводу распространения домыслов, не соответствующих действительности», — говорится в заявлении клуба.