Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
03:00
Эквадор
:
Кюрасао
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.50
П2
19.75
Футбол. ЧМ-2026
19:00
Испания
:
Саудовская Аравия
Все коэффициенты
П1
1.10
X
9.60
П2
28.00
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Бельгия
:
Иран
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.60
П2
7.70
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Германия
2
:
Кот-д`Ивуар
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Нидерланды
5
:
Швеция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Турция
0
:
Парагвай
1
П1
X
П2

«Малага» вернулась в Примеру спустя восемь сезонов

Команда обыграла «Альмерию» в ответном матче финала плей-офф Сегунды.

Источник: footyheadlines.com

«Малага» обыграла «Альмерию» в ответном матче финала плей-офф Сегунды и вышла в Примеру. Встреча прошла 20 июня в Альмерии и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Первый матч команд в Малаге закончился нулевой ничьей, поэтому победа в ответной игре принесла «Малаге» итоговый успех в финале плей-офф. Команда вернулась в высший дивизион чемпионата Испании спустя восемь сезонов.

Во втором тайме гости забили дважды за шесть минут. На 65-й минуте счет открыл Чупе, а на 71-й Давид Ларрубия удвоил преимущество «Малаги». «Альмерия» ответила голом Лео Баптистао на 76-й минуте, но спасти матч хозяева не смогли.

Начало встречи было задержано примерно на полчаса из-за инцидента с автобусом «Малаги». Перед матчем его забросали камнями, после чего игроков держали внутри автобуса 51 минуту, чтобы избежать новых столкновений.

«Малага» не выступала в Примере с сезона-2017/18. За это время клуб проходил через тяжелый период и опускался ниже второго дивизиона, но теперь вернулся в элиту испанского футбола через плей-офф.

Ранее прямой выход в Примеру по итогам сезона Сегунды обеспечили «Депортиво» и «Расинг», занявшие первые два места в таблице. «Альмерия» заняла более высокое место в регулярном чемпионате, но не смогла воспользоваться преимуществом домашнего поля в решающем матче.