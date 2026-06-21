«Малага» вернулась в Примеру спустя восемь сезонов

«Малага» обыграла «Альмерию» в ответном матче финала плей-офф Сегунды и вышла в Примеру. Встреча прошла 20 июня в Альмерии и завершилась победой гостей со счетом 2:1.
Первый матч команд в Малаге закончился нулевой ничьей, поэтому победа в ответной игре принесла «Малаге» итоговый успех в финале плей-офф. Команда вернулась в высший дивизион чемпионата Испании спустя восемь сезонов.
Во втором тайме гости забили дважды за шесть минут. На 65-й минуте счет открыл Чупе, а на 71-й Давид Ларрубия удвоил преимущество «Малаги». «Альмерия» ответила голом Лео Баптистао на 76-й минуте, но спасти матч хозяева не смогли.
Начало встречи было задержано примерно на полчаса из-за инцидента с автобусом «Малаги». Перед матчем его забросали камнями, после чего игроков держали внутри автобуса 51 минуту, чтобы избежать новых столкновений.
«Малага» не выступала в Примере с сезона-2017/18. За это время клуб проходил через тяжелый период и опускался ниже второго дивизиона, но теперь вернулся в элиту испанского футбола через плей-офф.
Ранее прямой выход в Примеру по итогам сезона Сегунды обеспечили «Депортиво» и «Расинг», занявшие первые два места в таблице. «Альмерия» заняла более высокое место в регулярном чемпионате, но не смогла воспользоваться преимуществом домашнего поля в решающем матче.