«МЮ» получил землю для постройки стадиона на 100 тысяч мест

— Сегодняшняя новость подчеркивает прогресс, которого мы добиваемся на пути к созданию нового стадиона мирового класса для «Манчестер Юнайтед», и представляет собой важную веху на пути к следующему этапу развития. Возможность строительства в непосредственной близости от «Олд Траффорд» позволяет нам сохранить наследие, традиции и ритуалы, которые так важны для наших болельщиков. Мы нацелены на то, чтобы построить стадион мирового уровня вместе с нашими болельщиками, а не просто для них, ставя в центр нашего внимания атмосферу, доступность по цене и удобство доступа.