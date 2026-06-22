«МЮ» получил землю для постройки стадиона на 100 тысяч мест

«Манчестер Юнайтед» приобрел участок площадью 25 акров (около 10 гектаров), который расположен примерно в 350 метрах к северо‑западу от нынешнего стадиона клуба «Олд Траффорд». Вместимость нового стадиона составит 100 тысяч мест.
— Сегодняшняя новость подчеркивает прогресс, которого мы добиваемся на пути к созданию нового стадиона мирового класса для «Манчестер Юнайтед», и представляет собой важную веху на пути к следующему этапу развития. Возможность строительства в непосредственной близости от «Олд Траффорд» позволяет нам сохранить наследие, традиции и ритуалы, которые так важны для наших болельщиков. Мы нацелены на то, чтобы построить стадион мирового уровня вместе с нашими болельщиками, а не просто для них, ставя в центр нашего внимания атмосферу, доступность по цене и удобство доступа.
Это уникальная возможность для целого поколения, которая полностью соответствует как местным, так и национальным амбициям в области экономического роста. Поиск подходящего участка для нашего нового стадиона имел решающее значение, и приобретенный нами участок дает нам возможность создать стадион поистине мирового уровня, который будет чтить наше прошлое и готов к нашему будущему, — сказал генеральный директор подразделения по развитию нового стадиона «Манчестер Юнайтед» Коллетт Рош.
«Олд Траффорд» был введен в эксплуатацию в 1910 году, его вместимость составляет чуть более 74 тысяч зрителей.