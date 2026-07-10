День в истории: 10 июля 1878 года в Англии футбольный арбитр впервые использовал свисток

До 1878 года футбольные арбитры не имели свистка и управляли игрой с помощью собственного голоса, жестов или колокольчика. Однако эффективность этих методов была низкой: игроки часто не слышали арбитров, особенно в шумных и агрессивных матчах. Полисмен, привыкший к полицейскому свистку, мгновенно применил его в стрессовой ситуации, и напуганные игроки тотчас прекратили драку.