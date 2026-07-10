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День в истории: 10 июля 1878 года в Англии футбольный арбитр впервые использовал свисток

10 июля 1878 года на одном из футбольных матчей в Лондоне произошло событие, которое впоследствии стало важным шагом в развитии правил и культуры футбола.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Торпедо"

Судить игру в тот день доверили полицейскому, и когда на поле возникла потасовка, он, не задумываясь, засвистел в свисток.

До 1878 года футбольные арбитры не имели свистка и управляли игрой с помощью собственного голоса, жестов или колокольчика. Однако эффективность этих методов была низкой: игроки часто не слышали арбитров, особенно в шумных и агрессивных матчах. Полисмен, привыкший к полицейскому свистку, мгновенно применил его в стрессовой ситуации, и напуганные игроки тотчас прекратили драку.

Этот случай оказался настолько удачным решением, что свисток быстро стал официальной частью футбольного арбитровского снаряжения. С появлением свистка судья смог четко и мгновенно обозначить начало, остановку игры, нарушение правил и назначенные штрафные, что значительно повысило эффективность и точность управления матчем.

Свисток стал символом власти арбитра на поле и незаменимым инструментом в современном футболе. Именно с 10 июля 1878 года началась история свистка как главного инструмента футбольного судьи, который используется во всех профессиональных и любительских матчах мира.