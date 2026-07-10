День в истории: 10 июля 1878 года в Англии футбольный арбитр впервые использовал свисток

Судить игру в тот день доверили полицейскому, и когда на поле возникла потасовка, он, не задумываясь, засвистел в свисток.
До 1878 года футбольные арбитры не имели свистка и управляли игрой с помощью собственного голоса, жестов или колокольчика. Однако эффективность этих методов была низкой: игроки часто не слышали арбитров, особенно в шумных и агрессивных матчах. Полисмен, привыкший к полицейскому свистку, мгновенно применил его в стрессовой ситуации, и напуганные игроки тотчас прекратили драку.
Этот случай оказался настолько удачным решением, что свисток быстро стал официальной частью футбольного арбитровского снаряжения. С появлением свистка судья смог четко и мгновенно обозначить начало, остановку игры, нарушение правил и назначенные штрафные, что значительно повысило эффективность и точность управления матчем.
Свисток стал символом власти арбитра на поле и незаменимым инструментом в современном футболе. Именно с 10 июля 1878 года началась история свистка как главного инструмента футбольного судьи, который используется во всех профессиональных и любительских матчах мира.