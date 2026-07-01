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«Ноттингем Форест» уволил четвертого тренера за год

По данным инсайдера Фабрицио Романо, новым главным тренером «Ноттингема» будет Оливер Гласнер.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Ноттингем Форест» произвел перестановку на посту главного тренера команды. Португалец Витор Перейра отправлен в отставку. По данным Романо, на его место будет назначен Оливер Гласнер, в прошлом сезоне тренировавший «Кристал Пэлас».

По информации источника, австрийский специалист войдет в число самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ. Отмечается, что руководство «Ноттингема» также пообещало 51-летнему Гласнеру активную роль в трансферной политике клуба. Отмечается, что Гласнеру разрешат привести в клуб ключевых людей из своего штаба в «Кристал Пэлас».

Последним местом работы Гласнера был «Кристал Пэлас», который он возглавлял с февраля 2024 года. Под его руковдством клуб стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии, а также выиграл Лигу Конференций.

По итогам сезона-2025/26 «Кристал Пэлас» с 45 очками занял 15-е место в турнирной таблице АПЛ, «Ноттингем Форест» с 44 очками — на 16-й строчке. До Перейры в «Ноттингем Форест» работали Нуну Эшпириту Санту, Анге Постекоглу и Шон Дайч.