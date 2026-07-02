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Матвей Сафонов стал амбассадором бренда Red Finch 0.0

Российский премиальный бренд пива Red Finch 0.0 объявляет о сотрудничестве с известным футболистом Матвеем Сафоновым. Бренд входит в портфель компании «Напитки Вместе» — крупнейшей пивоваренной компании России и одного из ведущих игроков индустрии безалкогольных напитков.

Источник: Reuters

Кампания с участием Матвея Сафонова пройдет с июля по сентябрь и объединит спортивные события, медиапроекты и активности бренда для болельщиков и не только. Для Red Finch 0.0 это возможность еще раз закрепить за собой образ бренда, который понимает современную футбольную аудиторию и органично вписывается в ее стиль жизни.

«Матвей Сафонов — яркий представитель нового поколения российских футболистов, за которым следит современная, вовлеченная аудитория. Red Finch 0.0 — актуальный и динамичный бренд, которому важно находится в контексте, быть на одной волне с потребителями и задавать тренды. Сейчас футбол уже давно не ограничивается счетом на табло: это эмоции, встречи, общие темы для разговора и целая культура вокруг игры. Нам важно быть частью этой среды — поддерживать и матчи, и проекты, которые развивают и укрепляют футбольное сообщество», — отметил директор по бренд-маркетингу и маркетинговым коммуникациям компании «Напитки Вместе» Максим Попов.

Матвей Сафонов — один из самых узнаваемых российских футболистов, вратарь «Пари Сен-Жермен» и сборной России. В мае этого года он выиграл Лигу чемпионов в составе ПСЖ, став первым российским футболистом — двукратным победителем турнира.

«Для меня футбол всегда был чем-то большим, чем просто игра. Это эмоции, страсть и особая атмосфера, которой хочется делиться с другими. Мне близок подход команды Red Finch 0.0. Ребята объединяют эти ценности и стремятся стать частью современной футбольной культуры. Меня впечатлило, сколько интересных вещей уже делает команда и сколько еще планирует сделать. Надеюсь, что вместе мы сможем создать для болельщиков множество ярких и по-настоящему крутых проектов», — отметил Матвей Сафонов, российский футболист, вратарь сборной России и французского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ).

В рамках коллаборации планируются совместные коммуникационные и маркетинговые проекты, а также специальные активности для поклонников футбола.

Этим летом Red Finch 0.0 стал спонсором футбольных трансляций Матч ТВ и организовал публичные просмотры ключевых событий сезона.

Спорт занимает важное место в стратегии «Напитки Вместе». Компания развивает партнерства с ведущими российскими спортивными организациями и поддерживает проекты, которые способствуют росту индустрии. В прошлом году компания «Напитки Вместе» заключила стратегические соглашения с ПФК ЦСКА, ФК «Локомотив», Футбольной Национальной Лигой, ХК «Авангард», а инвестиции в спорт составили 400 млн рублей.

В этом году к числу партнерств добавилось сотрудничество с Медийной футбольной лигой.

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