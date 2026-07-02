Матвей Сафонов стал амбассадором бренда Red Finch 0.0

«Матвей Сафонов — яркий представитель нового поколения российских футболистов, за которым следит современная, вовлеченная аудитория. Red Finch 0.0 — актуальный и динамичный бренд, которому важно находится в контексте, быть на одной волне с потребителями и задавать тренды. Сейчас футбол уже давно не ограничивается счетом на табло: это эмоции, встречи, общие темы для разговора и целая культура вокруг игры. Нам важно быть частью этой среды — поддерживать и матчи, и проекты, которые развивают и укрепляют футбольное сообщество», — отметил директор по бренд-маркетингу и маркетинговым коммуникациям компании «Напитки Вместе» Максим Попов.