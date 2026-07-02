Чалов получил травму в товарищеском матче ПАОКа

Федор Чалов провел часть минувшего сезона в турецком «Кайсериспоре». Однако он вернулся в ПАОК после окончания арендного соглашения. В минувшем сезоне 28-летний Чалов провел за ПАОК 38 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. Ранее футболист выступал за ЦСКА, вместе с которым трижды становился серебряным призером чемпионата России, выиграл Кубок и Суперкубок страны. В 2022-м он на правах аренды играл за «Базель».