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Клуб Слуцкого одержал вторую победу подряд в чемпионате Китая

«Шанхай Шэньхуа» обыграл «Чжэцзян Профешионал» со счетом 3:2 в матче 17-го тура чемпионата Китая.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Photo by CFIDC/VCG via Getty Images

«Шанхай Шэньхуа» победил «Чжэцзян Профешионал» в матче 17-го тура чемпионата Китая по футболу. Встреча прошла в Шанхае и завершилась со счетом 3:2 в пользу команды бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого.

У хозяев дубль оформил Си Сюи: он забил на 19-й и 51-й минутах. Еще один мяч «Шанхай Шэньхуа» провел на 86-й минуте, его автором стал Рафаэл Ратао.

В составе гостей отличились Ван Юйдун и Марко Талич. Ван Юйдун забил на 66-й минуте, а Талич реализовал пенальти на 79-й.

Для команды Слуцкого эта победа стала второй подряд в чемпионате. После 17 туров «Шанхай Шэньхуа» набрал 19 очков и занимает девятое место в таблице.

Ранее клуб был оштрафован на десять очков по итогам антикоррупционной кампании. Без учета этого наказания команда имела бы 29 очков, однако в официальной таблице располагается с 19 баллами.