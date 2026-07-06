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Оливер Гласнер стал главным тренером «Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» объявил о назначении Оливера Гласнера на пост главного тренера команды.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

По информации журналиста Фабрицио Романо, контракт с 51-летним австрийским специалистом рассчитан на три года. Гласнер сменит на этом посту португальца Витора Перейра, который покинул клуб на прошлой неделе.

«С первых встреч с владельцем и руководством стало очевидно, что у них есть четкое видение будущего этого футбольного клуба. Они полностью доверяют мне и моему штабу и уверены в том, что мы сможем вместе построить прочное будущее в долгосрочной перспективе. Наша цель — создать команду, которая поможет клубу выйти на новый уровень в ближайшие годы и которой наши болельщики смогут гордиться», — сказал Гласнер.

На протяжении двух предыдущих сезонов Гласнер был главным тренером «Кристал Пэлас», с которым он выиграл Кубок и Суперкубок Англии, а также Лигу конференций. Ранее он возглавлял австрийские клубы «Рид» (2014−2015) и ЛАСК (2015−2019), а также был главным тренером «Вольфсбурга» (2019−2021) и «Айнтрахта» (2021−2023), с которым он выиграл Лигу Европы.

В минувшем сезоне «Ноттингем Форест» занял 16‑е место в турнирной таблице АПЛ. Новый сезон «лесники» откроют 22 августа домашним матчем против «Лидса».