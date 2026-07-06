Оливер Гласнер стал главным тренером «Ноттингем Форест»

«С первых встреч с владельцем и руководством стало очевидно, что у них есть четкое видение будущего этого футбольного клуба. Они полностью доверяют мне и моему штабу и уверены в том, что мы сможем вместе построить прочное будущее в долгосрочной перспективе. Наша цель — создать команду, которая поможет клубу выйти на новый уровень в ближайшие годы и которой наши болельщики смогут гордиться», — сказал Гласнер.