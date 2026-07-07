СМИ: Салах стал самым дорогим свободным агентом на ЧМ-2026

Мохамед Салах возглавил список самых дорогих свободных агентов среди участников чемпионата мира 2026 года по версии Transfermarkt.
Стоимость 34-летнего форварда сборной Египта, покинувшего «Ливерпуль», портал оценивает в €22 млн.
Ближайшим преследователем египтянина в перечне оказался сенегальский нападающий Бамба Дьенг: эксперты того же ресурса определили его нынешнюю рыночную цену в 15 миллионов евро. Третью позицию занял правый защитник сборной Турции Зеки Челик, стоимость которого оценивается в 14 миллионов.
Замкнули пятерку самых ценных свободных игроков английский центрбек Джон Стоунз, недавно расторгший контракт с «Манчестер Сити», и немецкий полузащитник Леон Горецка, ушедший из «Баварии».
Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных.