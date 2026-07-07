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СМИ: Салах стал самым дорогим свободным агентом на ЧМ-2026

Список составил авторитетный портал Transfermarkt.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

Мохамед Салах возглавил список самых дорогих свободных агентов среди участников чемпионата мира 2026 года по версии Transfermarkt.

Стоимость 34-летнего форварда сборной Египта, покинувшего «Ливерпуль», портал оценивает в €22 млн.

Ближайшим преследователем египтянина в перечне оказался сенегальский нападающий Бамба Дьенг: эксперты того же ресурса определили его нынешнюю рыночную цену в 15 миллионов евро. Третью позицию занял правый защитник сборной Турции Зеки Челик, стоимость которого оценивается в 14 миллионов.

Замкнули пятерку самых ценных свободных игроков английский центрбек Джон Стоунз, недавно расторгший контракт с «Манчестер Сити», и немецкий полузащитник Леон Горецка, ушедший из «Баварии».

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных.

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