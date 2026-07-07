СМИ: Салах стал самым дорогим свободным агентом на ЧМ-2026

Ближайшим преследователем египтянина в перечне оказался сенегальский нападающий Бамба Дьенг: эксперты того же ресурса определили его нынешнюю рыночную цену в 15 миллионов евро. Третью позицию занял правый защитник сборной Турции Зеки Челик, стоимость которого оценивается в 14 миллионов.