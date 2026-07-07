Бывший тренер «Челси» возглавил французский «Париж»

Английский специалист подписал контракт до лета 2028 года и официально приступит к работе 9 июля.
41-летний Росеньор сменил во главе команды Антуана Комбуаре. Ранее тренер успел поработать в «Страсбуре» и «Челси». По ходу прошлого сезона он начал работу во французском клубе, в январе 2026 года возглавил лондонцев, однако уже в апреле покинул свой пост. Позже главным тренером «Челси» стал Хаби Алонсо.
Для Росеньора работа в «Париже» станет новым этапом карьеры во французском футболе. В прошлом сезоне столичный клуб занял 11-е место в чемпионате Франции, набрав 44 очка в 34 матчах, и теперь рассчитывает сделать шаг вперед под руководством английского специалиста.