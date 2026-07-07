Бывший тренер «Челси» возглавил французский «Париж»

41-летний Росеньор сменил во главе команды Антуана Комбуаре. Ранее тренер успел поработать в «Страсбуре» и «Челси». По ходу прошлого сезона он начал работу во французском клубе, в январе 2026 года возглавил лондонцев, однако уже в апреле покинул свой пост. Позже главным тренером «Челси» стал Хаби Алонсо.