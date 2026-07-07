Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
19:00
Аргентина
:
Египет
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.11
П2
12.00
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Швейцария
:
Колумбия
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.15
П2
2.30
Футбол. ЧМ-2026
завершен
США
1
:
Бельгия
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бразилия
1
:
Норвегия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
2
:
Англия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Португалия
0
:
Испания
1
П1
X
П2

Бывший тренер «Челси» возглавил французский «Париж»

Футбольный клуб «Париж» объявил о назначении Лиама Росеньора на пост главного тренера.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

Английский специалист подписал контракт до лета 2028 года и официально приступит к работе 9 июля.

41-летний Росеньор сменил во главе команды Антуана Комбуаре. Ранее тренер успел поработать в «Страсбуре» и «Челси». По ходу прошлого сезона он начал работу во французском клубе, в январе 2026 года возглавил лондонцев, однако уже в апреле покинул свой пост. Позже главным тренером «Челси» стал Хаби Алонсо.

Для Росеньора работа в «Париже» станет новым этапом карьеры во французском футболе. В прошлом сезоне столичный клуб занял 11-е место в чемпионате Франции, набрав 44 очка в 34 матчах, и теперь рассчитывает сделать шаг вперед под руководством английского специалиста.