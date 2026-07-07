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«Ювентус» назначил Массару спортивным директором

Бывший руководитель «Ромы» будет отвечать за спортивную стратегию туринского клуба.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

«Ювентус» официально объявил о назначении Фредерика Массары на должность спортивного директора. В новой роли он будет отвечать за управление мужским футбольным подразделением, а также за разработку и реализацию спортивной стратегии клуба.

57-летний специалист покинул «Рому» в мае 2026 года. Ранее он также работал спортивным директором «Милана», с которым выиграл чемпионат Италии.

По информации клуба, Массара будет работать в тесном взаимодействии с руководством «Ювентуса», занимаясь развитием первой команды и всей спортивной структуры.