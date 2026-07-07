«Ювентус» назначил Массару спортивным директором

«Ювентус» официально объявил о назначении Фредерика Массары на должность спортивного директора. В новой роли он будет отвечать за управление мужским футбольным подразделением, а также за разработку и реализацию спортивной стратегии клуба.
57-летний специалист покинул «Рому» в мае 2026 года. Ранее он также работал спортивным директором «Милана», с которым выиграл чемпионат Италии.
По информации клуба, Массара будет работать в тесном взаимодействии с руководством «Ювентуса», занимаясь развитием первой команды и всей спортивной структуры.