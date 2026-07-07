Футболист погиб после удара молнии во время матча в Малайзии

Футболист погиб, предположительно, после удара молнии во время товарищеского матча в Малайзии. Об этом сообщает Astro Awani.
Инцидент произошел в воскресенье вечером на поле комплекса Rakan Muda Lendu в районе Алор-Гаджа, штат Малакка. Погибшим оказался 28-летний R Thanesh.
По данным полиции, матч проходил между Rembau Indian Veteran FC и Tanjung Minyak FC. Игра началась около 17:30 по местному времени, а примерно через 10 минут после стартового свистка начался небольшой дождь и раздался гром.
«Примерно через 10 минут после начала матча пошел небольшой дождь, затем раздался раскат грома. После этого партнеры по команде увидели, что пострадавший и еще два человека упали на поле», — заявил начальник полиции района Алор-Гаджа Ахмад Абу Бакар.
Футболиста доставили в больницу Алор-Гаджа на личном транспорте в бессознательном состоянии. Позже он скончался в отделении экстренной помощи.
Арбитр матча также пострадал и был отправлен в больницу на машине скорой помощи. Еще один человек, которого затронул инцидент, по данным полиции, находился в стабильном состоянии и не обращался за лечением в больницу.
Ахмад Абу Бакар сообщил, что первичный осмотр тела погибшего не выявил признаков криминального характера происшествия.
«Полиция открыла материалы расследования, дело классифицировано как внезапная смерть», — сказал представитель полиции.
Тело футболиста направили в больницу Малакки для вскрытия, которое должно установить точную причину смерти.