Бывший тренер мадридского «Реала» возглавил «Фулхэм»

«Фулхэм» на официальном сайте объявил о назначении Альваро Арбелоа на пост главного тренера.
«Клуб рад объявить о назначении Альваро Арбелоа новым главным тренером “Фулхэма”. 43-летний специалист согласился на трехлетний контракт, который будет действовать до лета 2029 года. После богатой на трофеи игровой карьеры тренерский путь Арбелоа пролегал, пожалуй, в самом большом клубе мира, начиная с молодёжных команд “Реала”, а затем и до главной команды в прошлом сезоне», — написано в сообщении «Фулхэма».
«Фулхэм» завершил сезон-2025/2026 Английской Премьер-лиги на 11-м месте. Команда набрала 54 очка за 38 матчей. По итогам сезона команду покинул португальский специалист Марку Силва, который возглавлял «Фулхэм» с 2021 года.
Арбелоа 43 года. В качестве игрока он выступал за «Реал» с 2009-го по 2016 год, проведя 238 официальных матчей. За это время он завоевал восемь трофеев: две Лиги чемпионов, Клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, чемпионат и два Кубка Испании, Суперкубок Испании.
Всю свою тренерскую карьеру с 2020 года Арбелоа провел в молодежной академии «Реала». В сезоне-2020/21 он тренировал команду U-14, в сезоне-2021/22 — команду U-16, а с 2022 по 2025 год — команду U-19. В качестве тренера команды U-19 он завоевал требл в сезоне-2022/23 (чемпионат, Кубок Испании и Кубок чемпионов) и выиграл чемпионат в сезоне-2024/25. С июня Арбелоа возглавлял «Кастилью» — резервную команду «Реала».