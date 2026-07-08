Новый тренер «Милана» Аморим: Хотим сохранить Модрича

Летом у Луки Модрича истек контракт с «Миланом». В прошедшем сезоне он провел 37 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи. В СМИ сообщалось, что полузащитник может завершить карьеру после ЧМ-2026.
«Это футболист, которого мы хотим сохранить. Я уже дважды с ним разговаривал. Если потребуется — поговорю еще раз, я не устану это делать. Он невероятный человек и один из наших ориентиров. Я не говорю, что он сыграет все матчи, но мы рассчитываем на него в следующем сезоне. Руководство клуба уже общалось с ним, я тоже. Думаю, через несколько дней он присоединится к нам. Сейчас ему необходимо отдохнуть после чемпионата мира», — приводит слова Аморима Milan News.
Рубен Аморим на своей презентации поделился эмоциями от назначения в клуб из Милана.
«Для меня большая честь находиться здесь, я невероятно счастлив. Я чувствую, насколько этот город живет своей командой. Мне очень понравился Миланелло — это потрясающее место. Кто-то говорил мне, что база немного устарела, но это совсем не так. Здесь есть абсолютно все. Персонал просто великолепный, и я не мог бы быть счастливее. Для меня огромное удовольствие оказаться здесь. Я болею за “Милан” с юных лет. Помню финал Кубка европейских чемпионов 1990 года против “Бенфики”… Тогда это была настоящая семья, и сейчас это тоже семья», — добавил Аморим.
41-летний португалец сменил в «Милане» Массимилиано Аллегри, под руководством которого команда заняла пятое место в Серии А в прошедшем сезоне. Ранее Аморим возглавлял «Манчестер Юнайтед», лиссабонский «Спортинг» и «Брагу».