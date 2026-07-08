Новый тренер «Милана» Аморим: Хотим сохранить Модрича

«Для меня большая честь находиться здесь, я невероятно счастлив. Я чувствую, насколько этот город живет своей командой. Мне очень понравился Миланелло — это потрясающее место. Кто-то говорил мне, что база немного устарела, но это совсем не так. Здесь есть абсолютно все. Персонал просто великолепный, и я не мог бы быть счастливее. Для меня огромное удовольствие оказаться здесь. Я болею за “Милан” с юных лет. Помню финал Кубка европейских чемпионов 1990 года против “Бенфики”… Тогда это была настоящая семья, и сейчас это тоже семья», — добавил Аморим.