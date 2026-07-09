«Бешикташ» подписал вратаря «Баварии» Нюбеля

Турецкий «Бешикташ» сообщил о переходе вратаря «Баварии» Александра Нюбеля. О трансфере объявила пресс-служба клуба.
По данным СМИ, сумма сделки составила 6,5 миллиона евро. Ещё 5 миллионов евро предусмотрены в виде бонусов. Контракт с голкипером рассчитан до 2029 года.
Нюбель выступал за «Баварию» с 2020 года. За это время 29-летний вратарь провёл за мюнхенский клуб четыре матча. Также на его счету три игры в составе сборной Германии. Последние три сезона Нюбель провел в «Штутгарте» на правах аренды.
Нюбель родился 30 сентября 1996 года в Падерборне. Воспитанник академии «Падерборн», но профессиональную карьеру начал в «Шальке». За основную команду «Шальке» дебютировал в Бундеслиге в 2016 году, а в сезоне-2018/19 стал основным голкипером и вскоре получил капитанскую повязку.
В 2020 году Нюбель на правах свободного агента перешел в «Баварию», где рассматривался как возможный преемник Мануэля Нойера. Однако закрепиться в составе не удалось из-за высокой конкуренции.