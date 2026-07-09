«Бешикташ» подписал вратаря «Баварии» Нюбеля

Нюбель выступал за «Баварию» с 2020 года. За это время 29-летний вратарь провёл за мюнхенский клуб четыре матча. Также на его счету три игры в составе сборной Германии. Последние три сезона Нюбель провел в «Штутгарте» на правах аренды.