«Реал» продлит контракт с одним из лидеров команды

По информации источника, новое соглашение будет рассчитано до лета 2031 года. Действующий контракт французского хавбека истекает в 2028 году.
Журналист Бен Джейкобс утверждает, что по условиям нового договора Тчуамени будет зарабатывать 13 миллионов евро в год. Таким образом, 26-летний футболист войдет в число самых высокооплачиваемых игроков мадридского клуба.
Тчуамени выступает за «Реал» с 2022 года. За это время он выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и Межконтинентальный кубок.
За сборную Франции полузащитник провел 49 матчей и забил три мяча. На чемпионате мира-2026 он принял участие в трех встречах. В четвертьфинале турнира французы сыграют с Марокко 9 июля в Бостоне.