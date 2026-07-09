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«Реал» продлит контракт с одним из лидеров команды

Мадридский «Реал» согласовал новый контракт с полузащитником сборной Франции Орельеном Тчуамени. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, новое соглашение будет рассчитано до лета 2031 года. Действующий контракт французского хавбека истекает в 2028 году.

Журналист Бен Джейкобс утверждает, что по условиям нового договора Тчуамени будет зарабатывать 13 миллионов евро в год. Таким образом, 26-летний футболист войдет в число самых высокооплачиваемых игроков мадридского клуба.

Тчуамени выступает за «Реал» с 2022 года. За это время он выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и Межконтинентальный кубок.

За сборную Франции полузащитник провел 49 матчей и забил три мяча. На чемпионате мира-2026 он принял участие в трех встречах. В четвертьфинале турнира французы сыграют с Марокко 9 июля в Бостоне.