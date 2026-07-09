Бывший игрок «Интера» де Врей перешел в «Панатинаикос»

Де Врей выступал за «Интер» с лета 2018 года. В сезоне-2025/26 он провел 17 матчей за миланскую команду. Вместе с клубом футболист трижды стал чемпионом Италии и обладателем Кубка страны. А также дважды завоевал Суперкубок Италии. По оценке Transfermarkt, текущая стоимость футболиста составляет 3 миллиона евро.