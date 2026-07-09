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Бывший игрок «Интера» де Врей перешел в «Панатинаикос»

Бывший защитник «Интера» Стефан де Врей продолжит карьеру в чемпионате Греции.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Нидерландский футболист стал свободным агентом 1 июля после завершения контракта с миланским клубом.

34-летний игрок подписал однолетнее соглашение с «Панатинаикосом». Греческий клуб рассчитывает, что опытный защитник поможет усилить оборону команды.

«Де Врей присоединится к “зеленым”, чтобы укрепить оборону команды, привнеся огромный опыт, лидерские качества и футбольный авторитет элитного уровня», — говорится в пресс-релизе.

Де Врей выступал за «Интер» с лета 2018 года. В сезоне-2025/26 он провел 17 матчей за миланскую команду. Вместе с клубом футболист трижды стал чемпионом Италии и обладателем Кубка страны. А также дважды завоевал Суперкубок Италии. По оценке Transfermarkt, текущая стоимость футболиста составляет 3 миллиона евро.