Бывший игрок «Интера» де Врей перешел в «Панатинаикос»

Нидерландский футболист стал свободным агентом 1 июля после завершения контракта с миланским клубом.
34-летний игрок подписал однолетнее соглашение с «Панатинаикосом». Греческий клуб рассчитывает, что опытный защитник поможет усилить оборону команды.
«Де Врей присоединится к “зеленым”, чтобы укрепить оборону команды, привнеся огромный опыт, лидерские качества и футбольный авторитет элитного уровня», — говорится в пресс-релизе.
Де Врей выступал за «Интер» с лета 2018 года. В сезоне-2025/26 он провел 17 матчей за миланскую команду. Вместе с клубом футболист трижды стал чемпионом Италии и обладателем Кубка страны. А также дважды завоевал Суперкубок Италии. По оценке Transfermarkt, текущая стоимость футболиста составляет 3 миллиона евро.