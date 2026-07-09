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Аморим признал ошибки во время работы в «Манчестер Юнайтед»

Новый тренер «Милана» заявил, что многое вынес из периода в английском клубе.

Источник: Reuters

Главный тренер «Милана» Рубен Аморим признал ошибки, которые допустил во время работы в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Athletic.

«Я допустил ошибки в Манчестере. Мне трудно перечислить их все», — сказал Аморим на презентации в «Милане».

Португальский специалист добавил, что многое вынес из периода в английском клубе и теперь лучше понимает, какие решения мог принимать иначе.

Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2024 года после работы в «Спортинге». В сезоне-2024/25 команда заняла 15-е место в чемпионате Англии и дошла до финала Лиги Европы, где уступила «Тоттенхэму».

В январе 2026 года «Манчестер Юнайтед» отправил Аморима в отставку. После его ухода команду временно возглавлял Даррен Флетчер, а затем главным тренером стал Майкл Кэррик.

Аморим в новом сезоне будет работать с «Миланом». 15 августа итальянский клуб должен сыграть с «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче.