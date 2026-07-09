Аморим признал ошибки во время работы в «Манчестер Юнайтед»

Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2024 года после работы в «Спортинге». В сезоне-2024/25 команда заняла 15-е место в чемпионате Англии и дошла до финала Лиги Европы, где уступила «Тоттенхэму».