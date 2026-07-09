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Сперцян обратился к болельщикам «Аль-Ахли» после перехода

Полузащитник заявил, что приехал в Джидду выигрывать трофеи.

Источник: РИА "Новости"

Бывший полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян обратился к болельщикам «Аль-Ахли» после перехода в саудовский клуб. Пост опубликован в соцсетях футболиста.

«Ас-саляму алейкум, болельщики “Аль-Ахли”.

Я уже знаю, кто вы: число, которое невозможно сломить. 12-й игрок. 60 тысяч человек, окрашивающих “Аль-Джавхару” в зеленый.

Я приехал в Джидду, чтобы выиграть как можно больше трофеев и сделать всех болельщиков счастливыми.

Жду вашей энергии и готов поделиться с вами своей.

Давайте творить историю! Увидимся на “Аль-Джавхаре”, — написал Сперцян.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». Вместе с клубом он выиграл чемпионат России в сезоне-2024/25.

В сезоне-2025/26 полузащитник провел 29 матчей в РПЛ, забил 12 голов и сделал 15 результативных передач. Сперцян также выступает за сборную Армении.

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