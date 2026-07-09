Сперцян обратился к болельщикам «Аль-Ахли» после перехода

«Ас-саляму алейкум, болельщики “Аль-Ахли”.



Я уже знаю, кто вы: число, которое невозможно сломить. 12-й игрок. 60 тысяч человек, окрашивающих “Аль-Джавхару” в зеленый.



Я приехал в Джидду, чтобы выиграть как можно больше трофеев и сделать всех болельщиков счастливыми.



Жду вашей энергии и готов поделиться с вами своей.



Давайте творить историю! Увидимся на “Аль-Джавхаре”, — написал Сперцян.