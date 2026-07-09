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«Арсенал» подписал экс-вратаря «Лидса» Мелье

Французский голкипер Иллан Мелье стал игроком «Арсенала». Об этом сообщается на сайте лондонского клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Арсенал" Лондон

Срок контракта 26-летнего Иллана Мелье не уточняется. Он будет выступать за «канониров» под 30-м номером. Мелье перешел в «Арсенал» на правах свободного агента после семи сезонов в «Лидс Юнайтед». В его активе 215 матчей и 70 «сухих» встреч, в том числе 107 игр в Премьер‑лиге.

В сезоне‑2025/2026 Мелье не провел ни одного матча за основную команду «Лидса». Он сыграл две встречи за молодежный состав, пропустив в них шесть мячей. Голкипер рассказал, что трудный прошлый сезон в «Лидс Юнайтед» оставил у него чувство спортивной злости, с которым он и начинает новый этап карьеры.

«Прошлый сезон был для меня особенным, как ни странно. К сожалению, такое случается в карьере игроков. Но я никогда не сдаюсь. Я продолжаю очень усердно работать каждый день, тренироваться, всегда быть готовым помочь. Я очень рад и горд присоединиться к “Арсеналу”. Мне не терпится показать свою любовь к этой эмблеме. С нетерпением жду возможности выигрывать трофеи с этой командой, потому что это клуб, который должен снова и снова одерживать победы», — приводит слова Мелье пресс-служба лондонцев.

Основным голкипером «Арсенала» в прошлом сезоне был испанский голкипер Давид Райя. Лондонский клуб выиграл Английскую Премьер-лигу сезона-2025/2026. До этого «канониры» последний раз становились чемпионом Англии в 2004 году.