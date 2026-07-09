«Арсенал» подписал экс-вратаря «Лидса» Мелье

«Прошлый сезон был для меня особенным, как ни странно. К сожалению, такое случается в карьере игроков. Но я никогда не сдаюсь. Я продолжаю очень усердно работать каждый день, тренироваться, всегда быть готовым помочь. Я очень рад и горд присоединиться к “Арсеналу”. Мне не терпится показать свою любовь к этой эмблеме. С нетерпением жду возможности выигрывать трофеи с этой командой, потому что это клуб, который должен снова и снова одерживать победы», — приводит слова Мелье пресс-служба лондонцев.