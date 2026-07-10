Макелеле объяснил, почему «Реалу» нельзя отпускать Тчуамени

«Он был единственным стабильным игроком от начала до конца. Моуринью не глуп, он хороший тренер, один из лучших. Он знает, что для победы в Ла Лиге ему понадобится сильная команда.



Это тот тип игрока, которого я бы никогда не отпустил из команды», — сказал Макелеле DAZN.