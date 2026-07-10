Макелеле объяснил, почему «Реалу» нельзя отпускать Тчуамени

По мнению легендарного футболиста, Тчуамени является важной частью команды и футболистом, которого не стоит отпускать.
«Он был единственным стабильным игроком от начала до конца. Моуринью не глуп, он хороший тренер, один из лучших. Он знает, что для победы в Ла Лиге ему понадобится сильная команда.
Это тот тип игрока, которого я бы никогда не отпустил из команды», — сказал Макелеле DAZN.
Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Реал» договорился о продлении контракта с Тчуамени. Новое соглашение французского полузащитника будет рассчитано до лета 2031 года. Нынешний договор игрока с мадридским клубом действует до 2028 года.
По информации журналиста Бена Джейкобса, после подписания нового контракта зарплата Тчуамени составит 13 миллионов евро в год. Благодаря этому 26-летний футболист войдет в число самых высокооплачиваемых игроков «Реала».
Тчуамени выступает за мадридскую команду с 2022 года. Вместе с «Реалом» француз стал чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и Межконтинентальный кубок.