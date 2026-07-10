«Матч ТВ» приобрел права на показ чемпионата Португалии

«Матч ТВ» объявил о приобретении прав на показ матчей чемпионата Португалии на ближайшие два сезона. Об этом сообщил генеральный продюсер телеканала Александр Тащин.
«Акцент на наших каналах будет сделан на играх “Порту”, “Бенфики” и “Спортинга”. Сейчас Россию в лиге представляет вратарь Иван Злобин, которому мы желаем успехов и почаще появляться в составе своего “Фамаликана” в эфире “Матч ТВ”», — заявил Тащин.
По словам руководителя телеканала, интерес к турниру связан с высоким уровнем чемпионата, появлением новых звезд мирового футбола и историей выступлений в Португалии российских игроков, среди которых Дмитрий Аленичев, Сергей Овчинников и Марат Измайлов.