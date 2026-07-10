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«Реал» проявляет интерес к Марцело Брозовичу

По данным СМИ, мадридский клуб уже связался с представителями хорватского полузащитника.

Источник: AP 2024

«Реал» рассматривает возможность подписания полузащитника Марцело Брозовича. Об этом сообщил журналист Саша Тавольери.

По информации источника, мадридский клуб уже связался с представителями 33-летнего хорвата, чтобы собрать дополнительную информацию о возможном переходе. Сообщается, что главный тренер Жозе Моуринью одобряет кандидатуру опытного полузащитника.

Брозович находится в статусе свободного агента после трех сезонов в составе «Аль-Насра». По данным СМИ, стороны могут заключить контракт сроком на один год.