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Моуринью: Для меня работа в «Реале» — это настоящая миссия

Новый главный тренер «Реала» Жозе Моуринью поделился эмоциями от возвращения в клуб.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: https://www.realmadrid.com/

— Слов недостаточно, потому что для меня это настоящая миссия. Речь не о том, чтобы думать о себе или о том, сколько я выиграю. Я здесь, чтобы помочь всем стать лучше: игрокам, персоналу… Создать культуру труда, ответственности, амбиций и того, что я очень хорошо знаю: ответственности и чести работать на благо «Реала». Мне очень нравится эта концепция. Не работать в «Реале», а работать ради «Реала». Именно с таким настроем я сюда и пришел.

Нужно максимально использовать ближайшие две недели. Конечно, мне хотелось бы, чтобы все игроки уже были здесь, но нужно смотреть на ситуацию позитивно. Это возможность познакомиться с ребятами, с которыми мне предстоит работать, а им — познакомиться со мной. Во время предсезонки с нами будут многие футболисты «Кастильи», и мне нравится участвовать в их развитии и помогать им прогрессировать. Мы уже здесь, а позже к нам присоединятся и чемпионы мира. Я полон уверенности и огромного чувства любви к этому клубу«, — приводит слова Моуринью пресс-служба “Реала”.

11 июня «Реал» представил Моуринью в качестве нового главного тренера. Ранее Моуринью уже возглавлял «Реал» в период с 2010 по 2013 год. Под его руководством «сливочные» провели 178 матчей, в которых одержали 127 побед при 28 ничьих и 23 поражениях. С «Реалом» Моуринью выиграл три титула — чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Новый сезон Ла Лиги стартует 15 августа.