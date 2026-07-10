Моуринью: Для меня работа в «Реале» — это настоящая миссия

Нужно максимально использовать ближайшие две недели. Конечно, мне хотелось бы, чтобы все игроки уже были здесь, но нужно смотреть на ситуацию позитивно. Это возможность познакомиться с ребятами, с которыми мне предстоит работать, а им — познакомиться со мной. Во время предсезонки с нами будут многие футболисты «Кастильи», и мне нравится участвовать в их развитии и помогать им прогрессировать. Мы уже здесь, а позже к нам присоединятся и чемпионы мира. Я полон уверенности и огромного чувства любви к этому клубу«, — приводит слова Моуринью пресс-служба “Реала”.