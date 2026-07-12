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Агент Батракова сообщил, что «ПСЖ» сохраняет интерес к игроку

Полузащитник является воспитанником «Локомотива».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев заявил, что французский «ПСЖ» продолжает проявлять интерес к российскому футболисту.

Ранее сообщалось, что спортивный директор парижского клуба Луиш Кампуш изучал кандидатуру Батракова, однако сейчас «ПСЖ» отдает приоритет другим вариантам усиления состава.

«Шанс на переход, конечно, есть. Интерес от ПСЖ еще есть. Остальные подробности позже. С 1 июля действует опция, любой клуб может прийти, если сумма такая устраивает, то может выкупить», — сказал Кузьмичев журналистам.

21-летний Батраков является воспитанником «Локомотива» и выступает за основную команду с 2024 года. В минувшем сезоне полузащитник провел 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач.