Источник: Ян Зоммер согласовал контракт с «Брюгге»

Согласно данным источника, сделка по переходу швейцарского вратаря полностью согласована. Голкипер подпишет с «Брюгге» краткосрочный контракт.
Несмотря на ряд поступивших предложений — в том числе привлекательное из Испании, — 37‑летний Зоммер остановил выбор на «Брюгге». В новой команде он займет позицию основного вратаря.
В конце июня Зоммер покинул миланский «Интер» и стал свободным агентом. 37-летний футболист выступал за «Интер» с августа 2023 года. Он провел за клуб 139 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 120 голов и 66 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Вместе с «Интером» Зоммер дважды стал чемпионом Италии, завоевал Кубок и Суперкубок страны.
В прошлом году Зоммер был номинирован на приз лучшему голкиперу года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), а также попал в список кандидатов на награду лучшему вратарю имени Льва Яшина от France Football.
Ранее Зоммер выступал за швейцарские «Базель» и «Грассхоппер», мёнхенгладбахскую «Боруссию» и мюнхенскую «Баварию».