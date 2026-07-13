Источник: Ян Зоммер согласовал контракт с «Брюгге»

В конце июня Зоммер покинул миланский «Интер» и стал свободным агентом. 37-летний футболист выступал за «Интер» с августа 2023 года. Он провел за клуб 139 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 120 голов и 66 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Вместе с «Интером» Зоммер дважды стал чемпионом Италии, завоевал Кубок и Суперкубок страны.