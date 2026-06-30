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Один из лучших голкиперов мира покинул «Интер» свободным агентом

Пресс-служба миланского «Интера» объявила об уходе из клуба швейцарского голкипера Янна Зоммера в статусе свободного агента.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

37-летний Зоммер выступал за «Интер» с августа 2023 года. Он провел за клуб 139 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 120 голов и 66 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Вместе с «Интером» Зоммер дважды стал чемпионом Италии, завоевал Кубок и Суперкубок страны.

В прошлом году Зоммер был номинирован на приз лучшему голкиперу года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), а также попал в список кандидатов на награду лучшему вратарю имени Льва Яшина от France Football.

Ранее Зоммер выступал за швейцарские «Базель» и «Грассхоппер», мёнхенгладбахскую «Боруссию» и мюнхенскую «Баварию».

Пресс-служба «Интера» также сообщила об уходе защитников: 34-летнего Стефана де Врея, 38-летнего Франческо Ачерби и 36-летнего Маттео Дармиана. У всех трех футболистов истекли контракты с миланским клубом. Де Врей выступал за «Интер» с 2018 года, Дармиан — с 2021-го, Ачерби — с 2023-го.