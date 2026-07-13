Президент «Барселоны» подтвердил трансфер Адейеми из «Боруссии»

«Мы так рады. Он игрок, за которым мы следили долгое время. Адейеми очень быстр, очень хороший игрок. Деку (спортивный директор “Барселоны” — прим. ред.) проделал отличную работу», — сказал Лапорта.
Ранее сообщалось, что «Барселона» заплатит за Адейеми 22 млн евро, еще 9 млн будут предусмотрены в виде доступных для выполнения бонусов. Кроме того, «Боруссия» получит 35% от суммы будущей перепродажи игрока. 24-летний немец подпишет с каталонским клубом контракт на пять лет и будет получать шесть миллионов евро в год после вычета налогов.
Адейеми перешел в «Боруссию» летом 2022 года из «Зальцбурга» за 30 млн евро. За четыре года он провел за дортмундцев 146 матчей, в которых забил 36 мячей и отдал 25 голевых передач. Контракт Адейеми с «черно-желтыми» истекал следующим летом.
«Барселона» откроет новый сезон 16 августа домашним матчем против «Атлетика» из Бильбао.