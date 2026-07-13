Президент «Барселоны» подтвердил трансфер Адейеми из «Боруссии»

Ранее сообщалось, что «Барселона» заплатит за Адейеми 22 млн евро, еще 9 млн будут предусмотрены в виде доступных для выполнения бонусов. Кроме того, «Боруссия» получит 35% от суммы будущей перепродажи игрока. 24-летний немец подпишет с каталонским клубом контракт на пять лет и будет получать шесть миллионов евро в год после вычета налогов.