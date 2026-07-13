«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Андрея Сантоса из «Челси»

Андрей Сантос перешел в «Челси» зимой 2023 года из «Васко да Гама» за 12,5 млн евро. В прошлом сезоне он провел за лондонский клуб 47 матчей, в которых забил три мяча и отдал пять голевых передач. До этого Сантос был в арендах в «Ноттингем Форест» и «Страсбуре».