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«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Андрея Сантоса из «Челси»

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе центрального полузащитника «Челси» Андрея Сантоса.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Манчестер Юнайтед"

22-летний бразилец подписал с манкунианцами контракт на пять лет — до июня 2031 года, с опцией продления еще на один сезон. По информации британских СМИ, сумма трансфера составила 50 млн фунтов (58,6 млн евро).

«Все, что связано с “Манчестер Юнайтед”, является особенным. Это невероятное чувство — присоединиться к клубу, за который играли некоторые из моих главных кумиров», — сказал Сантос.

Андрей Сантос перешел в «Челси» зимой 2023 года из «Васко да Гама» за 12,5 млн евро. В прошлом сезоне он провел за лондонский клуб 47 матчей, в которых забил три мяча и отдал пять голевых передач. До этого Сантос был в арендах в «Ноттингем Форест» и «Страсбуре».

Также на счету Сантоса шесть матчей за сборную Бразилии, в которых он не сумел отметиться результативными действиями. 22-летний бразилец не попал в состав команды на ЧМ-2026.

«Манчестер Юнайтед» откроет новый сезон АПЛ 22 августа выездным матчем против «Халл Сити».