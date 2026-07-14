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Хихонский «Спортинг» объявил о переходе Иосифова

Иосифов — воспитанник академий «Спартака» и «Локомотива».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Российский полузащитник Никита Иосифов стал игроком хихонского «Спортинга». О переходе 25-летнего футболиста сообщила пресс-служба испанского клуба.

Контракт Иосифова рассчитан на один год с возможностью продления еще на сезон.

Иосифов является воспитанником «Локомотива». Ранее он уже выступал в Испании, где защищал цвета молодежной команды «Вильярреала», а также «Мирандеса» и «Кастельона».

С августа 2024 года по июнь 2026 года россиянин играл за словенский «Целе». В сезоне-2025/26 полузащитник провел 52 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 12 результативных передач.

Иосифов — воспитанник академий «Спартака» и «Локомотива». В 2021 году он переехал в Испанию и присоединился к «Вильярреалу Б», с которым добился выхода в Сегунду, а также дебютировал за первую команду «Вильярреала». В Лиге конференций УЕФА россиянин отметился тремя голами и одной результативной передачей. Также Иосифов выступал за молодёжную сборную России (U21).