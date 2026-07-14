Хихонский «Спортинг» объявил о переходе Иосифова

С августа 2024 года по июнь 2026 года россиянин играл за словенский «Целе». В сезоне-2025/26 полузащитник провел 52 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 12 результативных передач.



Иосифов — воспитанник академий «Спартака» и «Локомотива». В 2021 году он переехал в Испанию и присоединился к «Вильярреалу Б», с которым добился выхода в Сегунду, а также дебютировал за первую команду «Вильярреала». В Лиге конференций УЕФА россиянин отметился тремя голами и одной результативной передачей. Также Иосифов выступал за молодёжную сборную России (U21).