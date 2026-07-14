Источник: Чалов выбыл на шесть месяцев после травмы колена

28-летний форвард получил травму мениска в товарищеском матче против бельгийского «Беверена» (4:1) во время летних сборов. 7 июля футболист перенес операцию в Лондоне.
Чалов завершил прошлый сезон в аренде в турецком «Кайсериспоре», после чего вернулся в ПАОК. В сезоне-2025/26 россиянин провел за греческий клуб 38 матчей, забил пять мячей и отдал две голевые передачи.
Контракт форварда с ПАОКом действует до лета 2027 года. До переезда в Грецию Чалов выступал за ЦСКА, с которым выигрывал Кубок и Суперкубок России, а также трижды становился серебряным призером чемпионата страны. В 2022 году он на правах аренды играл за швейцарский «Базель».