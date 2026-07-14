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Источник: Чалов выбыл на шесть месяцев после травмы колена

Нападающий ПАОКа Федор Чалов пропустит около шести месяцев из-за повреждения мениска. Об этом сообщает «Сила Спорта».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images

28-летний форвард получил травму мениска в товарищеском матче против бельгийского «Беверена» (4:1) во время летних сборов. 7 июля футболист перенес операцию в Лондоне.

Чалов завершил прошлый сезон в аренде в турецком «Кайсериспоре», после чего вернулся в ПАОК. В сезоне-2025/26 россиянин провел за греческий клуб 38 матчей, забил пять мячей и отдал две голевые передачи.

Контракт форварда с ПАОКом действует до лета 2027 года. До переезда в Грецию Чалов выступал за ЦСКА, с которым выигрывал Кубок и Суперкубок России, а также трижды становился серебряным призером чемпионата страны. В 2022 году он на правах аренды играл за швейцарский «Базель».