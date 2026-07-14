Бразильский клуб попрощался с защитником нарезкой из его ошибок

Клуб сопроводил объявление об уходе 33-летнего защитника подборкой эпизодов с его ошибками — фолами, после которых назначались пенальти, и неточными передачами, приведшими к голам соперников.
Прощальный пост «Амазонаса» вызвал бурную реакцию в соцсетях и быстро стал вирусным. Спустя некоторое время публикация была удалена.
Коэльо перешел в «Амазонас» летом 2025 года на правах свободного агента. Он провел за команду 29 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
Ранее Коэльо выступал за ряд бразильских клубов, а также за мексиканский «Атлетико Сан-Луис» (2021−2022) и уругвайский «Пеньяроль» (2023−2025).
«Амазонас» занимает 14-е место в турнирной таблице бразильской Серии C. В прошлом сезоне команда вылетела из Серии B.