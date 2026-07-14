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Чемпион Англии в составе «Арсенала» перешел в турецкий клуб

31-летний бельгийский нападающий Леандро Троссард продолжит карьеру в стамбульском «Бешикташе».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

  1. Вингер лондонского «Арсенала» Леандро Троссард перешел в «Бешикташ». Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Контракт футболиста заключен на три года с опцией продления еще на год. По данным портала Transefmarkt, сумма сделки составила 18 миллионов евро, а также 2 миллиона евро лондонская команда получит в виде бонусов. Бельгиец уже прибыл в Стамбул для прохождения медицинского обследования.

Леандро Троссард перешел в «Арсенал» из «Брайтона» зимой 2023 года за 24 миллиона евро. Всего в составе лондонцев он провел 174 матча, забил 36 мячей и отдал 34 голевые передачи, стал чемпионом Англии и обладателем Суперкубка страны.

Троссард — воспитанник «Генка». До перехода в Английскую Премьер-лигу вингер выступал на родине за «Ломмел», «Вестерло» и «Ауд-Хеверле Левен». На счету Троссарда 57 матчей и 14 забитых мячей за сборную Бельгии.