Чемпион Англии в составе «Арсенала» перешел в турецкий клуб

- Вингер лондонского «Арсенала» Леандро Троссард перешел в «Бешикташ». Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.
Контракт футболиста заключен на три года с опцией продления еще на год. По данным портала Transefmarkt, сумма сделки составила 18 миллионов евро, а также 2 миллиона евро лондонская команда получит в виде бонусов. Бельгиец уже прибыл в Стамбул для прохождения медицинского обследования.
Леандро Троссард перешел в «Арсенал» из «Брайтона» зимой 2023 года за 24 миллиона евро. Всего в составе лондонцев он провел 174 матча, забил 36 мячей и отдал 34 голевые передачи, стал чемпионом Англии и обладателем Суперкубка страны.
Троссард — воспитанник «Генка». До перехода в Английскую Премьер-лигу вингер выступал на родине за «Ломмел», «Вестерло» и «Ауд-Хеверле Левен». На счету Троссарда 57 матчей и 14 забитых мячей за сборную Бельгии.