Чемпион Англии в составе «Арсенала» перешел в турецкий клуб

Контракт футболиста заключен на три года с опцией продления еще на год. По данным портала Transefmarkt, сумма сделки составила 18 миллионов евро, а также 2 миллиона евро лондонская команда получит в виде бонусов. Бельгиец уже прибыл в Стамбул для прохождения медицинского обследования.