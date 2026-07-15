Победителя Лиги чемпионов задержали по делу о коррупции

50-летний Шимич завершил карьеру в 2010 году. За сборную Хорватии он провел 101 матч и забил четыре мяча. На клубном уровне он выступал за «Динамо» (Загреб), «Интер», «Милан» и «Монако». В составе «Милана» защитник дважды выиграл Лигу чемпионов, а также стал чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка страны.