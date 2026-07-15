Победителя Лиги чемпионов задержали по делу о коррупции

Вместе с Шимичем Бюро по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Хорватии (USKOK) задержало бывшую чиновницу Неду Ливлянич и предпринимателя Марина Микшича.
По версии следствия, в 2020—2021 годах Шимич через посредника Микшича договорился с Ливлянич, которая тогда возглавляла отдел туризма, и незаконно получил разрешения на ведение туристической деятельности — организацию кемпинга в Тисно на острове Муртер.
Адвокат бывшего футболиста заявил, что его клиент не признает вину.
«Он не чувствует себя виновным, никогда не совершал ничего запрещенного и всегда подходил ко всему открыто, честно и правильно», — сказал защитник.
Под стражу до суда Шимича помещать не стали.
50-летний Шимич завершил карьеру в 2010 году. За сборную Хорватии он провел 101 матч и забил четыре мяча. На клубном уровне он выступал за «Динамо» (Загреб), «Интер», «Милан» и «Монако». В составе «Милана» защитник дважды выиграл Лигу чемпионов, а также стал чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка страны.