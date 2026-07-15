Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Франция
0
:
Испания
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Шэмрок Роверс
5
:
Флориана
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ларн
2
:
Тре Фиори
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Дрита
2
:
Жальгирис К
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Левски
4
:
Борац Б-Л
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ТНС
1
:
Сабах
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Дьер
2
:
Викингур Р
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Рига
3
:
Арарат-Армения
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Иберия 1999
2
:
Флора
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер Э
1
:
Линколн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
КуПС
2
:
Вардар
3
П1
X
П2

Победителя Лиги чемпионов задержали по делу о коррупции

Следствие утвержда6ет, что Шимич незаконно получил разрешение на размещение кемпинга на хорватском острове.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ТАСС

Бывший защитник сборной Хорватии, «Интера» и «Милана» Дарио Шимич был задержан в Загребе в рамках антикоррупционного расследования в сфере туризма. Об этом сообщают Večernji list и Jutarnji list.

Вместе с Шимичем Бюро по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Хорватии (USKOK) задержало бывшую чиновницу Неду Ливлянич и предпринимателя Марина Микшича.

По версии следствия, в 2020—2021 годах Шимич через посредника Микшича договорился с Ливлянич, которая тогда возглавляла отдел туризма, и незаконно получил разрешения на ведение туристической деятельности — организацию кемпинга в Тисно на острове Муртер.

Адвокат бывшего футболиста заявил, что его клиент не признает вину.

«Он не чувствует себя виновным, никогда не совершал ничего запрещенного и всегда подходил ко всему открыто, честно и правильно», — сказал защитник.

Под стражу до суда Шимича помещать не стали.

50-летний Шимич завершил карьеру в 2010 году. За сборную Хорватии он провел 101 матч и забил четыре мяча. На клубном уровне он выступал за «Динамо» (Загреб), «Интер», «Милан» и «Монако». В составе «Милана» защитник дважды выиграл Лигу чемпионов, а также стал чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка страны.