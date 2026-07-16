«Ливерпуль» и Собослаи договорились о продлении контракта

Собослаи перешел в «Ливерпуль» летом 2023 года из «Лейпцига» за 70 млн евро. За три года он провел за мерсисайдцев 147 матчей, в которых забил 28 мячей и отдал 26 голевых передач. Вместе с клубом он выиграл чемпионат Англии (2025) и Кубок английской лиги (2024).