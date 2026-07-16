«Ливерпуль» и Собослаи договорились о продлении контракта

Действующее соглашение 25-летнего венгра было рассчитано до лета 2028 года. Официальное объявление о продлении контракта ожидается уже сегодня.
Собослаи перешел в «Ливерпуль» летом 2023 года из «Лейпцига» за 70 млн евро. За три года он провел за мерсисайдцев 147 матчей, в которых забил 28 мячей и отдал 26 голевых передач. Вместе с клубом он выиграл чемпионат Англии (2025) и Кубок английской лиги (2024).
Минувший сезон «Ливерпуль» завершил на пятом месте в АПЛ, отстав от выигравшего чемпионат «Арсенала» на 25 очков.
«Ливерпуль» откроет новый сезон 23 августа выездным матчем против «Ньюкасла». Это будет первая официальная игра команды под руководством нового главного тренера Андони Ираолы, который пришел на смену Арне Слоту.